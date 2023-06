IMAGO / ZUMA Wire

Die Vereinten Nationen wollen die Umweltverschmutzung durch Plastikabfälle bis 2040 massiv eindämmen.

Die Menge an Plastikmüll, die Deutschland in andere Länder ausführt, hat sich in den vergangenen zehn Jahren halbiert. Politik, Verbände und Wirtschaft arbeiten weiter daran, die Umweltverschmutzung durch Plastik zu verringern. Auch der Einzelhandel ist dabei.

Deutschland hat zuletzt deutlich weniger Plastikmüll ins Ausland exportiert. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilt, wu