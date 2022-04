Eckes-Granini

Im Rechtstreit mit dem früheren Geschäftspartner Axel Hartmann hat Eckes-Granini vor dem OLG Koblenz einen wichtigen Sieg errungen. Das Gericht erkennt den Moskauer Schiedsspruch in Deutschland nicht an, der Hartmann Schadenersatz in Millionenhöhe zuspricht. Beendet ist die Auseinandersetzung damit aber noch nicht.

