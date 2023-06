IMAGO / AAP

Bereits Anfang Mai hatte die australische Regierung angekündigt, E-Zigaretten und bestimmte Geschmacksrichtungen zu verbieten.

Australien verschärft seine ohnehin drastischen Maßnahmen, um den Zigarettenkonsum einzudämmen. Die Regierung will künftig jede einzelne Zigarette mit Warnhinweisen versehen. Einige Sorten sollen ganz verschwinden – auch E-Zigaretten sind betroffen.

Die australische Regierung will mit drastischen Maßnahmen die Zahl der Raucher im Land reduzieren. So kündigte Gesundheitsminister Mark But