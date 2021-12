IMAGO / Ardea

Mit dem "Smokefree 2025 Action Plan" hat Neuseeland dem Tabakkonsum den Kampf angesagt.

Ab Ende kommenden Jahres will Neuseeland ein Stück rauchfreier werden: Dann soll der Verkauf von Zigaretten an zukünftige Generationen verboten werden. Der Pazifikstaat will auch immer weniger Geschäften die Erlaubnis zum Angebot von Tabakwaren erteilen.

