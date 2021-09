IMAGO / Cord

Im Juli streikten die Beschäftigten im nordrhein-westfälischen Einzelhandel, dort gehen jetzt die Verhandlungen um höhere Mindestlöhne in die sechste Runde.

Der Tarifstreit im Einzelhandel geht in die nächste Runde. Während der Handelsverband in Nordrhein-Westfalen zum sechsten Mal mit Verdi-Vertretern verhandelt, führt die Dienstleistungsgewerkschaft in Teilen der ostdeutschen Bundesländer ihre Warnstreiks fort. Auch bei Ikea-Häusern in Bremen und Niedersachsen sind Aktionen geplant.

