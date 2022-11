Imago Images/Hanke

Die Beschäftigten von Teigwaren Riesa – hier der Stammsitz – wollen gegen das Lohngefälle zwischen Ost und West demonstrieren.

Am 9. November wird die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit Beschäftigten von Riesa Teigwaren in Berlin für eine Bezahlung deutlich über dem Mindestlohn demonstrieren. Damit will sie am Tag des Mauerfalls ein generelles Zeichen setzen gegen die anhaltende "Lohnmauer" zwischen Ost und West.

