IMAGO / NurPhoto

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 2,50 Euro mehr Geld pro Stunde.

Verdi erhöht den Druck: Am Freitag und am Samstag sollen rund 90.000 Beschäftige des Einzelhandels in Hamburg ihre Arbeit niederlegen. Betroffen sind Unternehmen wie Rewe, Kaufland, Netto und Ikea.

Im Tarifkonflikt für 90.000 Beschäftigte im Hamburger Einzel- und Versandhandel hat die Gewerkschaft Verdi für Freitag und Samstag zu e