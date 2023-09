IMAGO / localpic

Schon im Mai demonstrierten Beschäftigte im Groß- und Einzelhandel in Hannover.

Im Norden Deutschlands haben am Dienstag zahlreiche Beschäftigte aus dem Handel gestreikt, um in den laufenden Tarifverhandlungen höhere Gehälter und Löhne durchzusetzen. In Bremen trat Bürgermeister Bovenschulte bei der Kundgebung auf.

Rund 1500 Beschäftigte des Einzel- und Großhandels sind am Dienstag in Niedersachsen und Bremen dem Aufruf zu Streikversammlungen gefolgt.