IMAGO / ITAR-TASS

Keine Warnstreiks: In drei von neun Tarifbezirken läuft die Produktion vorerst ungebremst.

Das Arbeitsgericht Hamburg hat Warnstreiks in der Süßwarenindustrie in einigen Tarifgebieten untersagt. Grund seien dort noch laufende Entgelttarifverträge, so die Richter. Geklagt hatte der Arbeitgeberverband BDSI. Die Gewerkschaft NGG kritisiert das scharf.

Der Bundesverband der Süßwarenindustrie (BDSI) hat Warnstreiks in einigen Betrieben gerichtlich verbieten lassen. Der Verband hatte vor dem