Der Tarifkonflikt im Einzelhandel hat die Chefetagen der Sozialpartner erreicht. HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth fordert Verdi-Chef Frank Werneke in einem Brief auf, sich für einen zeitnahen Abschluss einzusetzen.

Werneke: "Arbeitgeber müssen ordentlich drauflegen"

Alle Augen im Handel sind am heutigen Freitag nach Recklinghausen gerichtet. Dort findet ab 11 Uhr die sechste Verhandlungsrunde im Einzel- und Versandhandel im wichtigen Tarifbezirk Nordrhein-Westfalen statt. Im Vorfeld der Gespräche wandte sich HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth in einem Schreiben an Verdi-Bundesvorstand Frank Werneke, um die Gewerkschaft zum Einlenken zu bewegen."Leider müssen wir feststellen, dass die örtlichen Tarifkommissionen bei Verdi aktuell sehr wenig Entscheidungsspielraum erhalten haben und sich die Verhandlungen dadurch unnötig in die Länge ziehen. Daher appellieren wir an Sie, sich für eine baldige Beendigung dieses Tarifkonflikts einzusetzen", heißt es in dem Schreiben, das der LZ exklusiv vorliegt.Die Arbeitgeberseite hätte sich in der laufenden Tarifrunde aufgrund der "historisch schwierigen Rahmenbedingungen" von Beginn an um eine "möglichst schnelle und verkraftbare Lösung bemüht", betont Genth.Üblicherweise halten sich sowohl der HDE-Hauptgeschäftsführer als auch der Verdi-Bundesvorsitzende mit öffentlichen Äußerungen während der laufenden Tarifgespräche zurück. Frank Werneke hatte sich in dieser Woche allerdings sowohl auf einer Großkundgebung des Fachbereichs Handel in Bochum als auch in einem Zeitungsinterview zum Tarifkonflikt geäußert: