IMAGO / Stefan Zeitz

Im Bahlsen-Werk in Berlin-Tempelhof sollte die Arbeit am Montag ganztägig ruhen.

In den laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Süßwarenindustrie hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten wie angekündigt zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen waren an diesem Montag sieben Unternehmen.

Beschäftigte mehrerer Süßwarenproduzenten haben am Montag die Arbeit niedergelegt. In Berlin waren vier Hersteller an fünf Stando