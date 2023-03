IMAGO / Manfred Segerer

Getrieben wird die Gesamtinflation vor allem durch gestiegene Preise für Lebens- und Genussmittel, für die die Verbraucher weiterhin mehr zahlen müssen.

Die Preise in der Eurozone sind auch im Februar gestiegen, allerdings nicht so stark wie zuletzt: Das Statistikamt Eurostat meldet die vierte Abschwächung der Inflation in Folge.

Die hohe Inflation in der Eurozone hat sich im Februar den vierten Monat in Folge abgeschwächt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegen&uu