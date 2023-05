IMAGO / CHROMORANGE

Der Lebensmitteleinkauf bleibt teuer – doch die Inflationsrate sinkt.

Die Inflation in Deutschland bleibt auf einem hohen Niveau. Die gute Nachricht: Die Teuerungsrate ist Angaben des Statistischen Bundesamts zufolge den zweiten Monat in Folge gesunken – bei Lebensmitteln sogar erstmals in diesem Jahr.

Die Inflation in Deutschland hat im April auf vergleichsweise hohem Niveau den zweiten Monat in Folge an Tempo verloren. Die Verbraucherpreise stiegen