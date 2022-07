IMAGO / Martin Wagner

Nahrungsmittel bleiben neben Energie die Toptreiber der Verbraucherpreise in Deutschland.

Die Inflation in Deutschland liegt im Juli weiter deutlich über der Marke von 7 Prozent. Der Preisauftrieb verliert nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes aber den zweiten Monat in Folge etwas an Tempo. Ein erneuter Anstieg droht aber bereits im September.

