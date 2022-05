imago images / foto2press

Die Inflation hat den europäischen Währungsraum weiter fest im Griff.

Die Preise sind im abgelaufenen Monat nicht exakt so stark gestiegen, wie von den Statistikern prognostiziert. Dennoch ist die Teuerung in der Eurozone so hoch wie nie zuvor.

