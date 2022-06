IMAGO / Bildgehege

Bundesminister Cem Özdemir: "Ich will, dass es auch in Zukunft gutes Fleisch aus Deutschland gibt."

Die staatliche Tierhaltungskennzeichnung für Fleisch nimmt erste Konturen an. Bundesagrarminister Özdemir will am Dienstag Eckpunkte des verpflichtenden Systems vorstellen, das Verbrauchern Transparenz über die Bedingungen in den Ställen bringen soll. Unterdessen fordert der Bauernverband Klarheit über eine Finanzierung für die geplanten Stallumbauten zu mehr Tierschutz.

