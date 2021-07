IMAGO / Cord

Aldi will sein Fleischsortiment bis 2030 auf höhere Haltungsstufen trimmen.

Die großen Erzeugerverbände in Deutschland wenden sich in einem Schreiben an Aldi. Sie wollen stärker in die Pläne des Discounters, der bis 2030 nur noch Fleisch der Haltungsstufen 3 und 4 anbieten will, einbezogen werden. Aktuell blieben zu viele Fragen zur Umsetzung offen, kritisieren die Erzeuger.

