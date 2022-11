IMAGO / U. J. Alexander

Die Teuerung in Europa wird weiter von stark steigenden Energiepreisen getrieben.

Die Verbraucherpreise in den Staaten, in denen der Euro das offizielle Zahlungsmittel ist, kennen weiter nur eine Richtung: nach oben. Zuletzt lag die Inflationsrate in der Eurozone bei 10,7 Prozent – und Experten glauben, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist.

