IMAGO / Wilhelm Mierendorf

Minister Cem Özdemir: "Es ist Gebot der Stunde, dass wir hier schnell und umfassend helfen."

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bietet an, offizielle Anfragen aus der Ukraine und Spenden-Angebote von hiesigen Unternehmen zu koordinieren. Was konkret gebraucht wird, wird in ständig aktualisierten Listen bekannt gemacht.

