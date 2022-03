IMAGO / Future Image

Die EU-Agrarminister tauschen sich über die Folgen des Kriegs in der Ukraine auf die Landwirtschaft aus. (Symbolbild)

Der Krieg in der Ukraine könnte auch die Lebensmittelproduktion in Europa in Turbulenzen bringen – nicht nur bei den Preisen für Rohstoffe oder Dünger. Die Politik bemüht sich um ein Lagebild.

Der Krieg in der Ukraine könnte auch die Lebensmittelproduktion in Europa in Turbulenzen bringen – nicht nur bei den Preisen für Rohs