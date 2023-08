IMAGO / IPON

Im April hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach seine Pläne zur Legalisierung von Cannabis vorgestellt.

Ende des Jahres soll die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplante Cannabis-Legalisierung in Kraft treten. Nun hat das Gesetz die erste Hürde im parlamentarischen Verfahren offenbar genommen.

Die geplante Cannabis-Legalisierung in Deutschland kann kommen. Das Bundeskabinett in Berlin beschloss nach dpa-Informationen am Mittwoch den entsprec