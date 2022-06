Arla

Milchanlieferung : Arla hat mit der Absenkung des Milchgeldes nach Ansicht der BLE keine unlautere Handelspraktik angewandt.

Die Molkerei Aral gerät nicht mit dem Gesetz gegen "unfaire Handelspraktiken in der Lebensmittellieferkette" (UTP) in Konflikt, wenn sie ihren Lieferanten das Milchgeld kürzt. In ihrer ersten Entscheidung klärt die zuständige Behörde den Status von Genossenschaften im neuen Recht.

