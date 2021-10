Reinhard Rosendahl

Laut Umweltministerium bauen sich einige als biologisch abbaubar zertifizierte Kunststoffe nur unter bestimmten Bedingungen in Kompostanlagen ab. Ein Abbau in Meeresgewässern etwa sei nicht sichergestellt. (Symbolbild)

Seit Juli diesen Jahres dürfen Wegwerf-Artikel aus Plastik nicht mehr verkauft werden. Unter das Verbot fallen hierzulande auch biologisch abbaubare Kunststoffe wie Bambus-Trinkhalme. In anderen EU-Ländern ist das nicht so. Hersteller befürchten daher in Europa ein Chaos am Markt.

