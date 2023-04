IMAGO / Westend61

Besonders der Online-Handel soll enger mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten (Symbolbild).

Neue Beschlüsse innerhalb der EU sollen Verbraucher besser vor gefährlichen Produkten schützen, hat das Europaparlament beschlossen. Die Vorgaben sollen nach einer entsprechenden Übergangsfrist von den EU-Ländern übernommen werden.

Verbraucher in der EU werden künftig besser vor gefährlichen Produkten geschützt. Die EU-Staaten gaben am Dienstag in Luxemburg grü