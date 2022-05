IMAGO / BildFunkMV

Die Preise für Land in den ostdeutschen Ländern sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen.

Der Bund will seine verbleibenden Ackerflächen in Ostdeutschland nicht mehr verkaufen, sondern künftig an Ökolandwirte verpachten. Damit sollen unter anderem preistreibende Spekulationen verhindert werden.

