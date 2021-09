Oliver Krato

Anhaltend niedrige Fleischpreise setzen Schweinehalter immer mehr unter Druck.

Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands fordert von Bundesagrarministerin Julia Klöckner mehr Unterstützung. Die Ministerin will Branchenvertreter am Mittwoch zu einem Krisengipfel an einen Tisch holen. Dabei soll auch über verstärkte Werbemaßnahmen diskutiert werden.

Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands fordert von Bundesagrarministerin Julia Klöckner mehr Unterstützung. Die Ministe