IMAGO / Belga

Olaf Scholz kündet zur Entlastung eine Senkung der Mehrwertsteuer für Erdgas auf 7 Prozent an (Archivbild).

Die Bundesregierung will für einen befristeten Zeitraum einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz auf Erdgas verlangen. Die Steuer solle von bisher 19 auf 7 Prozent verringert werden, kündigte Kanzler Olaf Scholz am Donnerstag an.

