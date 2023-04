IMAGO / imagebroker

Der Import von Getreide aus der Ukraine ist in Ungarn nicht mehr erlaubt.

Das Überangebot an günstigem Getreide aus der Ukraine führt zu Restriktionen in einem weiteren Land. In Ungarn ist die Einfuhr nun verboten. Andere Staaten haben sich ähnlich entschieden.

Nach Polen und der Slowakei hat auch Ungarn wegen des Vorwurfs der Marktverzerrung Getreideimporte aus der Ukraine vorübergehend verboten. "Ein A