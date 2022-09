IMAGO / Martin Wagner

Die Sperrzone umfasst 300 Betriebe mit über 190.000 Schweinen.

In den Schweineställen der Schweinepest-Sperrzone in Niedersachsen wird es eng. Der Bundesverband der Wurst- und Schinkenproduzenten mahnt die Politik an, die Organisation der Schlachtungen und Verwendung zu übernehmen. CDU-Agrarexperte Albert Stegemann hat eine weitere Idee, wie das Schweinefleisch sinnvoll genutzt werden kann.

