Schlecht für die Pumpe: Die WHO will härtere Vorschriften für den Salzgehalt von Lebensmitteln, um etwa besser Herzkrankheiten vorzubeugen.

Nicht mehr als einen gestrichenen Teelöffel Salz pro Tag – das empfiehlt die WHO Erwachsenen. Vielfach wird dieser Wert überschritten. Insbesondere in Deutschland sieht die WHO Bedarf für strengere Vorschriften in der Nahrungsmittelproduktion.

Um Bluthochdruck, Herz- und anderen Krankheiten vorzubeugen, wollten die Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Salz-Konsum eigentlich r