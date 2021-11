IMAGO / YAY Images

Der Verkauf von Süßem ist erlaubt, doch an Kinder adressierte Werbung soll künftig in Spanien verboten sein.

Ein geplantes Verbot von auf Kinder abzielende Süßigkeitenwerbung löst in Spanien scharfe Unternehmer-Kritik aus. Die Regierung in Madrid hatte angekündigt, das neue Gesetz zur Regulierung der Süßigkeitenwerbung werde 2022 in Kraft treten. Betroffen sind unter anderem Kekse, Bonbons, Eis, Schokolade und zuckerhaltige Getränke.

