Müller

Ab Montag können sich die Nutzer der Müller-App in Deutschland und Österreich für "Müller Pay" registrieren.

Der Drogeriemarktbetreiber Müller bietet seinen Kunden ab Montag eine Zahlungslösung in der eigenen App an. Das Unternehmen setzt auf das Bluecode-Verfahren, das auch schon von Globus, Rossmann und Rewe in Österreich akzeptiert wird. Müller kombiniert das Bezahlen mit dem eigenen Bonusprogramm.

