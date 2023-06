picture alliance/dpa | Benjamin Nolte

In vielen Supermärkten kann man beim Einkauf Bargeld abheben.

Beim Einkauf im Supermarkt gleichzeitig Bargeld abzuheben, gehört in der Handelslandschaft vielerorts inzwischen zum Standard. Die EU-Kommission hat nun Vorschläge präsentiert, die das Geldabheben an der Kasse noch einfacher machen sollen.

Menschen in der EU sollen künftig einfacher an Bargeld kommen – gleichzeitig sollen Online-Zahlungen sicherer werden. Das sehen am Mit