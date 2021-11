IMAGO / Jochen Eckel

Das für den 1. Januar 2022 angedrohte Ende der zollfreien Lieferungen in die Schweiz wird verschoben. Deutsche Bauern und Gärtnereien können voerst im Grenzgebiet weiterhin zollfrei direkt an Abnehmer in Basel liefern.

