Imago Images/Rüdiger Wölk

Grüne Raute: Soll auch künftig halten, was sie verspricht.

Die Novellierung des EU-Gentechnikrechts setzt Politiker in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter Druck. In ein paar Monaten will die EU-Kommission ihren Gesetzentwurf vorstellen.

Die Novellierung des EU-Gentechnikrechts setzt Politiker in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter Druck. In ein paar Monaten will die EU