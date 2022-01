IMAGO / bodenseebilder.de

In der Fußgängerzone von Konstanz weisen Schilder auf die geltende 2G-Regel hin.

Bayern verzichtet nach einem Urteil auf die 2G-Regel im Einzelhandel – das Nachbarbundesland ficht das nicht an: Baden-Württemberg will die Zugangsbeschränkung in Geschäften weiter anwenden. Dabei wächst der Druck von Wirtschaftsverbänden.

