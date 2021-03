Öffnung am Gründonnerstag Händler reagieren erleichtert auf Aus für Osterruhe

Öffnung am Gründonnerstag

Erleichterung, Respekt, großes Lob für die Kanzlerin – so reagieren Vertreter des LEH und der Wirtschaft auf die plötzliche Absage von Angela Merkel an die eigentlich geplante Osterruhe in der Karwoche.

Die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Absage der ursprünglich geplanten Osterruhe stößt im Handel auf große Zustimmung. "Es ist die rich