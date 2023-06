IMAGO / Steinach

Das Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald.

Das Friedrich-Loeffler-Institut steht bald unter neuer Leitung. Die künftige Präsidentin führt derzeit das Institut für Genombiologie am Forschungsinstitut für Nutztierbiologie und ist Professorin an der Universität Rostock. Der bisherige Amtsinhaber wechselt in den Ruhestand.

Christa Kühn wird künftig das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) leiten. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat die