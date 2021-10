Das Müsli für eine neue Generation: Mit 6 Varianten 1820® Bio Vollkorn-Müslis bringt Kölln ein Sortiment auf den Markt, das die traditionsreiche Marken-Geschichte mit dem Anspruch an den nachhaltigen und gesunden Lifestyle einer neuen Verbrauchergeneration verbindet. „Top-Geschmack bei hohem Anspruch an den Ernährungswert und die Natürlichkeit“ - so lautet das Motto des Sortiments, das aus 4 klassischen und 2 knusprigen Müsli-Mischungen besteht. Zusammen mit der 1820® Qualitäts-Garantie bieten die Produkte viele Pluspunkte für nachhaltigkeitsorientierte Verbraucher.

Bestell- und Lieferdaten Material: Vierkantgesiegelter Beutel mit guten Voraussetzungen für die Wiederverwertung Pfand: Mehrweg Verpackungseinheit an den Handel: Klassische Müslis: 5 x 550g sowie Knusper Müslis: 5 x 500g Einzelpackungsgröße: Klassische Müslis: 550g, Knusper Müslis: 500g UVP in Euro: 5,49

