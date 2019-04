3 Glocken: 3 Glocken Genuss Pur „Dinkel Posthörnchen“, „Dinkel Bandnudeln“, „Vollkorn Spiralen“

Einführung: 15. April 2019

Das Genuss Pur Sortiment von 3 Glocken bietet mit insgesamt 13 Produkten bereits eine sehr breite Auswahl an klassischen Hartweizennudeln. Jetzt wird das bestehende Sortiment nun um gleich drei trendstarke Neuheiten auf Basis von Dinkel und Vollkorn in besonders beliebten Ausformungen erweitert. Zur Auswahl stehen „Dinkel Posthörnchen“ und „Dinkel Bandnudeln“, die durch ihren leicht nussigen, ursprünglichen Geschmack überzeugen sowie kräftig-aromatische „Vollkorn Spiralen“ in der bewährten Genuss Pur Qualität. Alle drei sind eine geschmacklich spannende Alternative zum Original aus goldgelbem Hartweizen und eine Bereicherung für alle, die sich gesund und bewusst ernähren möchten. Wie alle Nudeln aus dem Genuss Pur Sortiment benötigen auch die Neuheiten nur zwei Zutaten aus der Natur, um so lecker zu schmecken: Reines Getreide und reines Wasser – sonst nichts.

Bestell- und Lieferdaten

Material: OPP-Verbundfolie Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 12 x 350 g (Dinkel Posthörnchen), 10 x 350 g (Dinkel Bandnudeln), 12 x 350 g (Vollkorn Spiralen) Einzelpackungsgröße: 350 g UVP in Euro: 1,59 (0,99 Aktions-UVP)

Firmenlogo Hersteller Newlat GmbH

Franzosenstraße 9

68169 Mannheim

Deutschland

http://www.3glocken.de

