Aoste Tannenbaum Promotion: Aoste SB-Sortiment

Aktionszeitraum: 18. November 2019 - 14. Dezember 2019

Festlich in die Weihnachtszeit starten: Passend zum Advent präsentiert die Campofrio Food Group am Point of Sale vom 18. November bis zum 14. Dezember 2019 die beliebten Salami-Klassiker von Aoste an einem Tannenbaum-Display in teilnehmenden Märkten von Edeka, Rewe, Kaufland und Globus. Das 1,67 Meter hohe Display passt auf das Grundformat einer Viertelpalette. Marktmitarbeiter bauen die Zweitplatzierung selbst auf, dekorieren sie mit insgesamt 80 Aoste-Produkten und senden ein Foto an die Campofrio Food Group. Die schönsten werden mit einem von 25 Amazon-Gutscheinen im Wert von je 50 Euro für die Weihnachtsfeier belohnt.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Absatzförderung, Impulskäufe generieren Für Produkte: Aoste SB-Sortiment Art der Promotion: Saisonale Promotion, Spezial Promotion

