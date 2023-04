Gutes, besser verpackt. Ati Manel Fischkonserven sind wie ein Tag am Meer. Von der Sardine bis zur Makrele, vom Thunfisch bis zur Miesmuschel, in den Dosen finden sich nur die feinsten Meeresfrüchte. Nachhaltig gefangen, fangfrisch verarbeitet, insgesamt fünfzehn Sorten. Geschmackserlebnisse, die die Kund*innen begeistern werden. Holen Sie sich die Vielfalt des Meeres in Ihr Regal.