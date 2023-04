Mitte April erscheint das neue, frische Geschmackserlebnis von Absolut Vodka: Absolut Sensations. Das Neuprodukt spricht die Sinne bei 20% Alkoholgehalt an und vereint den Geschmack von tropischen Früchten und einem Hauch von Szechuan Pfeffer. Diese Kombination verleiht jedem Longdrink eine neue Dimension. Aufgrund des verringerten Alkoholgehalts verglichen mit Absolut Vodka bietet Absolut Sensations die optimale Basis für leichten Genuss. Am besten serviert man Absolut Sensations in einem Ballonglas mit Zitronenlimonade und einer Orangenscheibe.

Bestell- und Lieferdaten Material: Glasflasche Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6er Karton Einzelpackungsgröße: 0,7l UVP in Euro: 14,99

