Aeroxon: Aeroxon Motiv-Fliegenfalle

Einführung: 01. März 2021

Im Frühjahr erweitert Aeroxon mit der Motiv-Fliegenfalle seine Produktrange gegen Fliegen im Haus und geht bei deren Gestaltung ganz neue Wege. Erstmals wird ein dekoratives Motiv präsentiert. Das neue Fallendesign mit seinen kontrastreichen grafischen Elementen in Schwarz und Grau lässt gefangene Fliegen nahezu unsichtbar werden und fügt sich dezent in jede Wohnumgebung ein. Die Leimfalle schützt zuverlässig und effektiv bis zu 6 Monate lang, ist giftfrei und geruchlos und wird an den Fensterinnenseiten angebracht. In der Nähe von Obstschalen kommt sie auch gegen Fruchtfliegen zum Einsatz.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Faltschachtel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Karton mit 12 Packungen Einzelpackungsgröße: Packung mit 4 Motiv-Fliegenfallen UVP in Euro: 2,99

