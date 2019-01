Aeroxon : Aeroxon Ungeziefer-Köderfalle

Einführung: 01. März 2019

Mit der giftfreien Ungeziefer-Köderfalle erweitert Aeroxon sein Sortiment zur Bekämpfung von kriechenden Insekten im Haus. Die Ungeziefer-Köderfalle ist die neue Leimfalle von Aeroxon, um einen Befall von Silberfischchen, Kellerasseln, Papierfischchen, Schaben und weiterem kriechenden Ungeziefer frühzeitig zu erkennen und zu dezimieren. Sie ist giftfrei, geruchlos, wirkt ein halbes Jahr lang. Silberfischchen, Kellerasseln oder Schaben bevorzugen eine feuchtwarme Umgebung, sind häufig lichtscheu und nachtaktiv und werden daher nicht immer bemerkt. Die Aeroxon Ungeziefer-Köderfalle bietet die passende Lösung, um als Frühwarnsystem einen Befall in Badezimmern, Küchen, Keller- und Vorratsräumen zu ermitteln und zu dezimieren. Der auf der Leimfläche platzierte giftfreie Köder lockt das Ungeziefer in die Falle und hält es dort fest. Die Ungeziefer-Köderfalle wird an potentiellen Laufwegen aufgestellt oder an Schrank- und Regal-Wände geklebt. Sie kommt so lange zum Einsatz, bis kein Befall mehr angezeigt wird. Nach sechs Monaten sollte die Falle ausgetauscht werden.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Faltschachtel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Karton à 14 Einzelpackungen Einzelpackungsgröße: Packung à 3 Fallen UVP in Euro: 3,99

