Aeroxon Inpack-Promotion Bienenwiese: Aeroxon Lebensmittelmotten-Falle

Aktionszeitraum: 01. Februar 2021 - 31. Mai 2021

Mit einem Tütchen Bienenwiesen-Samen in jeder Lebensmittelmotten-Falle kommuniziert Aeroxon von Februar bis Mai sein Engagement für Umwelt und Natur. Die Inpack-Promotion bringt insgesamt 500.000 Samentütchen in Umlauf für bis zu 1 Million qm Blühfläche in Gärten und auf Balkonen und liefert Bienen, Hummeln, Schmetterlingen ein breites Nahrungsangebot. Ein plakativer Störer auf der Packung weist auf das beigefügte Samentütchen hin. Die Aeroxon Lebensmittelmotten-Falle ist eine Leimfalle mit starker Lockwirkung auf Pheromon-Basis, die Lebensmittelmotten im Haus ermittelt und dezimiert.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Saisonbeginn Für Produkte: Aeroxon Lebensmittelmotten-Falle Art der Promotion: Saisonale Promotion

