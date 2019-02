Aeroxon: Langzeit-Mückenschutz und Langzeit-Mückenschutz Nachfüllflasche

Einführung: 01. März 2019

Mit dem neuen „Langzeit-Mückenschutz“ erweitert Aeroxon sein Sortiment zur Bekämpfung von Mücken und fliegenden Insekten im Haus. Der Elektro-Verdampfer bietet durch eine kontinuierliche Wirkstoffabgabe sicheren Schutz vor Stechmücken/Gelsen, Tigermücken, Fliegen und Motten in allen Räumen. Er zeichnet sich durch eine lange Wirksamkeit aus: 60 Nächte mit je 8 Stunden Anwendung schützt er effektiv vor Mücken und anderen fliegenden Insekten. Geruchlos und geräuschfrei sorgt der „Langzeit-Mückenschutz“ somit für einen ungestörten Schlaf. Ist die Wirkstoffflasche aufgebraucht, wird sie durch die ebenfalls neue Nachfüllflasche ersetzt. Die Anwendung ist einfach: Die Wirkstoff-Flasche wird in den Elektro-Verdampfer eingeschraubt, und das Gerät wird anschließend in die Steckdose gesteckt. Der drehbare Stecker ermöglicht einen Einsatz in jeder Steckdose. Der Ein- und Ausschalter enthält eine Kontrollleuchte.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Faltschachtel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Karton mit 6 Basis-Sets bzw. Karton mit 8 Nachfüllflaschen Einzelpackungsgröße: Basis-Set: 1 Elektroverdampfer und 1 Wirkstoffflasche, Nachfüllflasche: 1 Stück UVP in Euro: 6,49 Basis-Set, 3,99 Nachfüllflasche

Weitere Informationen