All I Want: All I Want Frischkäsezubereitung und Kefir

Einführung: 01. Mai 2019

Unter der Dachmarke All I Want erscheinen ab sofort fruchtige Frischkäsezubereitungen und Kefir, die vollkommen ohne Zuckerzusatz auskommen, dafür aber durch ungewöhnliche Geschmacksrichtungen, wie Mango-Kurkuma und Gurke & Limette, auffallen. Alle All I Want Produkte bestehen zu 100 Prozent aus natürlichen Zutaten, haben einen geringen Fettanteil, dafür aber viel Protein und sind besonders cremig im Geschmack. Die All I Want Produkte tragen aufgrund ihrer sehr guten Nährwertqualität ein grünes Nutri-Score „A“.

Bestell- und Lieferdaten

Material: PS und Papier Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Frischkäsezubereitung: Mischkarton mit 8x154-Gramm-Bechern | Kefir: Mono-Karton mit 6x260-Gramm-Flaschen Einzelpackungsgröße: Frischkäsezubereitung: 154-Gramm-Einzelbecher | Kefir: 260-Gramm-Einzelflaschen UVP in Euro: Frischkäsezubereitung: 0,89 Euro | Kefir: 0,99 Euro

Firmenlogo Hersteller Danone GmbH

Richard-Reitzner-Allee 1

85540 Haar

Deutschland



