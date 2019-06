Appel: Appel Katerfrühstück

Einführung: 01. Juli 2019

Appel, der Fisch- und Feinkostspezialist aus Cuxhaven, hat sich unter dem Motto „Kater lieben Fisch!“ etwas Besonderes einfallen lassen, um Spontankäufer und Neukunden zu animieren: das Appel Katerfrühstück in zwei Sorten. Ob als Gimmick für die nächste Party, als Proviant fürs nächste Festival oder für den Vorrat – der nächste Kater kommt bestimmt! In würzig-pikanter Tomaten-Sauce mit Gurken und Zwiebeln und in herzhaft-deftiger Senf-Sauce mit Zwiebeln und Schinken lindern die beiden Köstlichkeiten die Nachwirkungen einer durchzechten Nacht. Die ausgewählten Zutaten sowie die MSC-Zertifizierung garantieren bewährte Appel-Premiumqualität.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Aluminiumdose, innen und außen lackiert Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 20er Sortimentskarton, 320er Display Einzelpackungsgröße: 120 g Fischeinwaage bei 200g Nettofüllmenge UVP in Euro: 1,49

Hersteller Appel Feinkost GmbH & Co.KG

Neufelder Schanze

27472 Cuxhaven

Deutschland

http://www.appel-feinkost.de

Weitere Informationen