Appel: Appel Fang des Jahres 2020: Appel MSC Heringsfilets in Skyr-Sauce verfeinert mit Kräutern

Einführung: 15. April 2020

Appel, der Fisch- und Feinkostspezialist aus Cuxhaven, setzt beim küstlich feinen Genuss auf den Trend zu gesunder Ernährung. Das Traditionsunternehmen präsentiert seine MSC-zertifizierten Heringsfilets aus nachhaltiger Fischerei und in gewohnter Appel Premiumqualität als „Fang des Jahres“ in Skyr-Sauce, verfeinert mit Kräutern. Seit Jahren erobert Skyr den LEH und bereichert nun das Appel Sortiment. Appel überzeugt mit dem Erfolgskonzept „Fang des Jahres“ 2020 so eine junge, gesundheitsbewusste Zielgruppe. Mit zeitgemäßem Design in prägnanten Farben und breitem Facing weckt die hochwertige Edition positive Aufmerksamkeit im FDK-Regal. Und sorgt für frische Impulse im Handel.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Aluminiumdose, außen und innen lackiert Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: je 10 Dosen / VE pro Europalette: 192 / VE pro Lage 48 Einzelpackungsgröße: 190g (114g Fischeinwaage) UVP in Euro: 1,49

Firmenlogo Hersteller Appel Feinkost GmbH & Co. KG

Neufelder Schanze

27472 Cuxhaven

Deutschland

http://www.appel-feinkost.de

Kontakt

Telefon: +49 4721 605-0

E-Mail: info@appel-feinkost.de



